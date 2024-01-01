Škoda готовит новый компактный кроссовер Kylaq

По словам чешского автопроизводителя, Kylaq будет представителем B-сегмента с длиной менее четырех метров. Дебют новинки состоится 4 ноября. Компания говорит, что кроссовер будет представителем глобального языка дизайна Modern Solid.

Читайте также: Новый электрокроссовер Škoda Elroq: запас хода 560 км и разгон за 5,6 секунд

Длина Kylaq составляет 3995 мм. Колесная база – 2566 миллиметров. Он оснащается двигателем 1.0 TSI мощностью 115 л.с. и крутящим моментом в 178 Нм, работающим в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Как для модели начального уровня, новинка имеет широкий уровень оснащения. В него входят 6 подушек безопасности, экологически чистая бамбуковая ткань обшивки салона и другие опции.

Также интересно: Культовая Škoda Fabia празднует 25-летие

Интересно, что в 2022 году чешский автопроизводитель имел лучший год продаж в Индии. В 2022 и 2023 годах было продано более 100 000 автомобилей, что подчеркивает успех компании на индийском рынке. Модельный ряд компании представлен такими моделями, как Slavia и Kushaq.