Škoda представила новий компактний кросовер Kylaq

Kylaq є першою моделлю в сегменті компактних авто довжиною до 4 метрів. Габаритні розміри кросовера становлять 3995 мм у довжину, 1783 мм у ширину й 1619 мм у висоту. Водночас колісна база досить велика – 2566 мм. Цього вдалось досягти зокрема завдяки коротким звисам.

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Попри це, багажник компактного авто досить місткий і має об’єм в 446 літрів. Škoda Kylaq пропонується з 1,0-літровим двигуном TSI потужністю 115 кінських сил й 178 Нм крутного моменту, що поєднується з шестиступінчастою механічною або автоматичною коробкою передач, які приводять в рух передню вісь.

Компанія каже, що кросовер розвиває максимальну швидкість 188 км/год, а з ручним керуванням розганяється від 0 до 100 км/год лише за 10,5 секунди. До того ж новинка є першою моделлю в Індії, що отримала новітню мову дизайну Modern Solid. Впізнати Kylaq можна завдяки вузькій секції ДХВ та окремому блоку світлодіодних фар, чорній решітці радіатора й спойлеру позаду.

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Базова версія авто має 25 активних і пасивних функцій безпеки, включаючи шість подушок безпеки, захист від перекидання, електронне блокування диференціала, XDS+, антиблокувальну систему гальм, електронний розподіл гальмівних зусиль і електронний контроль стійкості тощо. Водночас вищі варіанти оснащення отримали понад 35 функцій безпеки, таких як освітлення поворотів, датчики дощу та світла, контроль утримання на підйомі та моніторинг тиску в шинах.

В салоні увагу водія привертатиме 8-дюймова цифрова панель приладів та 10,1-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи із чітким, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і графічним дизайном, що має бездротове підключення до Android Auto та Apple CarPlay.

Також автівка має бездротову зарядну панель для смартфона, круїз-контроль, пелюстки перемикання передач (у варіанті з АКПП), сидіння з електроприводом та вентиляцією, люк з електроприводом у вищих комплектаціях та інші опції.

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Цікаво, що чеський автовиробник провів суворі випробування на більш ніж 800 000 кілометрах території Індії в рамках тестування нової моделі. Збиратимуть Kylaq на заводі в Чакані. Продажі розпочнуться у 2025 році за ціною від 789 000 індійських рупій (близько 8700 євро).