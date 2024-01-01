Поліція отримала 9 новеньких Škoda Karoq

Поліція отримала від зарубіжних партнерів 9 автомобілів для мобільних груп з протидії гендерно зумовленому насильству. Про це повідомляє офіційний канал МВС України.

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Автівки призначені для мобільних груп поліції з протидії гендерно зумовленому насильству Головних управлінь Національної поліції в 9 областях: Донецькій, Харківській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Херсонській. Кожен автомобіль укомплектований портативною сонячною зарядною станцією та портативними зарядними пристроями, ліхтарями, бодікамерами та іншим необхідним обладнанням.

Техніку передали у рамках реалізації Програми розвитку ООН в Україні у межах двох проектів міжнародної технічної допомоги за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу та Уряду Королівства Данії.