Укр
Ру

Поліція купує ще 150 нових позашляховиків

Нові Renault Duster поповнять парк національної поліції України. З бюджету на це виділять 127 млн грн.
150 нових автомобілів куплять для поліції - Auto24

Renault Duster для поліції

Євген Гудущан
logo22 травня, 19:19
logo0
logo0 хв

Національна поліція провела тендер на закупівлю 150 нових патрульних автомобілів на загальну суму 127 млн грн. Головною вимогою було придбання кросоверів (універсалів), обладнаних спеціальними додатковими пристріями. Про це пише autoconsulting.com.ua.

Читайте також: Поліція отримала 13 нових автомобілів Mazda CX-5

Переможцем тендеру стала компанія "Кий авто центр", яка запропонувала Renault Duster по ціні у 846900 грн. Автомобілі повинні бути поставлені до 25 жовтня 2024 року. Таким чином, поліція продовжує обирати Renault у якості патрульного автомобіля.

#Автоподія #Поліція #Duster #Renault #Новини

ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ:

ПОКАЗАТИ ЩЕ 3 НОВИНИ