Поліція купує ще 150 нових позашляховиків

Національна поліція провела тендер на закупівлю 150 нових патрульних автомобілів на загальну суму 127 млн грн. Головною вимогою було придбання кросоверів (універсалів), обладнаних спеціальними додатковими пристріями. Про це пише autoconsulting.com.ua.

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Переможцем тендеру стала компанія "Кий авто центр", яка запропонувала Renault Duster по ціні у 846900 грн. Автомобілі повинні бути поставлені до 25 жовтня 2024 року. Таким чином, поліція продовжує обирати Renault у якості патрульного автомобіля.