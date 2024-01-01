Полиция покупает еще 150 новых внедорожников

Национальная полиция провела тендер на закупку 150 новых патрульных автомобилей на общую сумму 127 млн грн. Главным требованием было приобретение кроссоверов (универсалов), оборудованных специальными дополнительными пристриями. Об этом пишет autoconsulting.com.ua.

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Победителем тендера стала компания "Кий авто центр", которая предложила Renault Duster по цене в 846 900 грн. Автомобили должны быть поставлены до 25 октября 2024 года. Таким образом, полиция продолжает выбирать Renault в качестве патрульного автомобиля.