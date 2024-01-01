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Полиция покупает еще 150 новых внедорожников

Новые Renault Duster пополнят парк национальной полиции Украины. Из бюджета на это выделят 127 млн грн.
150 новых автомобилей купят для полиции - Auto24

Renault Duster для полиции

Евгений Гудущан
logo22 мая, 19:19
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Национальная полиция провела тендер на закупку 150 новых патрульных автомобилей на общую сумму 127 млн грн. Главным требованием было приобретение кроссоверов (универсалов), оборудованных специальными дополнительными пристриями. Об этом пишет autoconsulting.com.ua.

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Победителем тендера стала компания "Кий авто центр", которая предложила Renault Duster по цене в 846 900 грн. Автомобили должны быть поставлены до 25 октября 2024 года. Таким образом, полиция продолжает выбирать Renault в качестве патрульного автомобиля.

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