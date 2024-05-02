Национальная полиция Украины получила от правительства Франции 13 автомобилей для спецгрупп реагирования на домашнее насилие.

Фонд ООН в области народонаселения в Украине UNFPA, при поддержке правительства Франции передал Национальной полиции Украины 13 автомобилей для мобильных групп по реагированию на факты совершения домашнего насилия.

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В 2023 году в Украине произошло 291 428 случаев обращения в полицию по поводу домашнего насилия, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом. В полиции считают, что на самом деле количество случаев значительно больше и будет продолжать расти. Из-за постоянного стресса, психологическую травматизацию в результате войны, экономическую неопределенность и эмоциональную нестабильность, насилие может появиться в тех семьях, где его раньше не было.

Отдельные автомобили для мобильных групп оперативного реагирования помогут усилить способности Национальной полиции Украины и позволят покрыть больше вызовов в 11 городах Днепропетровской и Сумской областей даже в условиях отсутствия электроэнергии. Каждая машина укомплектована портативной солнечной зарядной станцией и портативными зарядными устройствами, фонарями, термоодеялом, бодикамерами и другим оборудованием, необходимым для работы специализированных подразделений по противодействию домашнему насилию.

Сейчас в Украине работает 52 территориальных подразделений и 60 таких мобильных групп полиции по реагированию на факты совершения домашнего насилия. Переданные авто будут распределены между мобильными группами в городах Днепр, Кривой Рог, Каменское, Синельниково, Павлоград, Новомосковск, Сумы, Шостка, Конотоп, Ахтырка и Ромны.