Національна поліція України отримала від уряду Франції 13 автомобілів для спецгруп реагування на домашнє насильство.

Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA, за підтримки уряду Франції передав Національній поліції України 13 автомобілів для мобільних груп з реагування на факти вчинення домашнього насильства.

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У 2023 році в Україні сталось 291 428 випадків звернення до поліції з приводу домашнього насильства, що на 17% більше порівняно з попереднім роком. В поліції вважають, що насправді кількість випадків є значно більшою та продовжуватиме зростати. Через постійний стрес, психологічну травматизацію внаслідок війни, економічну невизначеність та емоційну нестабільність, насильство може з’явитись у тих родинах, де його раніше не було.

Окремі автомобілі для мобільних груп оперативного реагування допоможуть посилити спроможності Національної поліції України та дозволять покрити більше викликів у 11 містах Дніпропетровської та Сумської областей навіть за умов відсутності електроенергії. Кожна машина укомплектована портативною сонячною зарядною станцією та портативними зарядними пристроями, ліхтарями, термоковдрою, бодікамерами та іншим обладнанням, необхідним для роботи спеціалізованих підрозділів з протидії домашньому насильству.

Наразі в Україні працює 52 територіальних підрозділів та 60 таких мобільних груп поліції з реагування на факти вчинення домашнього насильства. Передані авто будуть розподілені між мобільними групами у містах Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Синельникове, Павлоград, Новомосковськ, Суми, Шостка, Конотоп, Охтирка та Ромни.