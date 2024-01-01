Полиция получила 9 новеньких Škoda Karoq

Полиция получила от зарубежных партнеров 9 автомобилей для мобильных групп по противодействию гендерно обусловленному насилию. Об этом сообщает официальный канал МВД Украины.

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Автомобили предназначены для мобильных групп полиции по противодействию гендерно обусловленному насилию Главных управлений Национальной полиции в 9 областях: Донецкой, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской. Каждый автомобиль укомплектован портативной солнечной зарядной станцией и портативными зарядными устройствами, фонарями, бодикамерами и другим необходимым оборудованием.

Технику передали в рамках реализации Программы развития ООН в Украине в рамках двух проектов международной технической помощи за счет финансовой поддержки Европейского Союза и Правительства Королевства Дании.