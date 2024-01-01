Volkswagen и Audi продолжат выпускать автомобили с бензиновыми двигателями

Как сообщает Motor1, в прошлом году продажи электромобилей Volkswagen упали на 2,7%, тогда как Audi на 7,8%. Общий спрос на модели VW Group с нулевым уровнем выбросов упал на 3,4 процента. Это означает, что переход к полностью электрической линейке будет непростым.

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Последний отчет немецкой газеты Handelsblatt, свидетельствует о том, что руководство обоих брендов стремятся инвестировать больше денег в обновление текущих бензиновых моделей, чтобы продлить их жизненный цикл. Ранее руководители Volkswagen и Audi заявляли, что модельный ряд бренда будет состоять исключительно из электромобилей до 2033 года, однако, очевидно, этот план был слишком амбициозным.

Теперь стало известно, что бренды из Вольфсбурга и Ингольштадта пересматривают свои цели по внедрению электромобилей в Европе. Ожидается, что решение о дальнейших инвестициях в модели с двигателями внутреннего сгорания будет принято в начале марта. Стоит ожидать, что это решение VW и Audi также повлияет и на другие сестринские компании Volkswagen Group, в частности на Škoda, Seat и Cupra.

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Однако, если Европейский Союз будет придерживаться своей амбициозной цели заставить автопроизводителей продавать только электромобили, начиная с 2035 года, концерн не будет иметь другого пути, кроме как обязаться.

Интересно, что компания Porsche уже изменила свою стратегию развития, учитывая слабый спрос на электромобили. Автопроизводитель заявил, что планирует выпускать версии моделей с ДВС, которые изначально были разработаны как полностью электрические. В то же время Bentley отложила запуск своего первого электромобиля на 2026 год и планирует переход на полностью электрическую линейку не к 2030 году, как было указано ранее, а к 2035 году.

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Если спрос на электромобили в Европе не ускорится в ближайшие годы, автопроизводители будут оказывать большее давление, чтобы убедить ЕС отложить запрет. Согласно официальным данным, опубликованных Европейской ассоциацией производителей автомобилей (ACEA), в 2024 году доля рынка электромобилей в Европе упала на 1% до 13,6%.