Cupra тестирует брата Volkswagen ID.2

Как сообщает Carscoops, Cupra стала первой компанией Volkswagen Group, получившей возможность использовать новую версию электрической платформы под названием MEB Short. Она предназначена для компактных электромобилей и дебютирует с новым Raval, шпионские снимки тестового прототипа которого уже попали в сеть.

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Raval является серийной версией концепта UrbanRebel. Автопроизводитель пообещал, что модель дебютирует в 2025 году – раньше, чем его брат Volkswagen ID.2. Несмотря на одинаковую колесную базу в 2,6 метра, модель от Cupra выглядит более агрессивно благодаря фактурной передней части и стремительным линиям кузова.

Оба автомобиля будут изготавливаться на заводе в Памплоне, Испания, вместе с их другим братом – Skoda Epiq. Платформа MEB Short по умолчанию имеет передний привод, тогда как актуальная версия MEB поддерживает варианты RWD или AWD.

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Модели будут доступны с аккумуляторами емкостью 38 кВт-ч и 56 кВт-ч. Это позволит VW и Cupra предложить низкую начальную цену до 25 тыс. евро для тех, кто ищет доступный электромобиль, или приличный запас хода до 450 км для тех, кто имеет больше денег.

Концепции обеих моделей имели электромотор мощностью 166 кВт (226 л.с.) и способны разгоняться до 100 км/ч менее чем за 7 секунд. Очевидно, что серийные модели будут предлагаться в менее мощных версиях, однако, Cupra также работает над вариантом VZ, отличающимся полным приводом и мощностью в 250 кВт (340 л.с).