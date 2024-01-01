Volkswagen впервые показал электромобиль начального уровня за 20 000 евро

Volkswagen говорит, что концепт новой модели покажут в начале марта, а полноценный дебют и выход серийной модели на мировые рынки запланирован на 2027 год. Вместе с хэтчбеком ID.2, новинка будет основным представителем бренда на рынке доступных электромобилей

Читайте также: Volkswagen вскоре презентует новый T-Roc

Автопроизводитель говорит, что новый ID.2 поступит в продажу в 2026 году по цене менее 25 тысяч евро. Семейство электрических моделей будет использовать эволюционную версию модульной платформы MEB. Цель компании заключается в том, чтобы стать ведущим мировым производителем массовых электрических авто до 2030 года.

Новую модель, название которой пока неизвестно, представили на заводе в Вольфсбурге. Глава бренда Томас Шефер во время рабочего совещания подтвердил, что предприятие станет центром производства электромобилей бренда в Европе.

Слева направо: Даниэла Кавалло, Томас Шефер и Уве Шварц (руководитель завода в Вольфсбурге)

Переместив производство Golf в Мексику, Volkswagen планирует освободить место на конвейере для его электрического варианта, который будет построен на платформе SSP, а также для нового электрического T-Roc.

“Новая полностью электрическая модель начального уровня будет Volkswagen в настоящем понимании этого термина. Поэтому вполне уместно, что наши сотрудники на заводе в Вольфсбурге первыми могут ознакомиться с дизайном будущей модели”, – сказала Даниэлла Кавалло, председатель генерального и группового рабочего совета Volkswagen AG.

“Доступный, высококачественный и выгодный электрический Volkswagen из Европы для Европы – это Лига чемпионов автомобильной инженерии!”, – сказал генеральный директор бренда Volkswagen. Он также очертил детали будущего плана бренда.

Также интересно: Китайцы могут выкупить немецкие автозаводы Volkswagen

Он содержит три основных этапа. Предполагается, что автопроизводитель восстановит конкурентоспособность путем оптимизации структуры затрат и целенаправленного расширения существующего модельного ряда.

К 2027 году дебютируют 9 новых моделей, включая ID.2 и будущий электромобиль с ценой 20 тысяч евро. Ожидается, что это позволит Volkswagen стать ведущим брендом на рынке электромобилей во всем мире.