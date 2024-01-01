Volkswagen вперше показав електромобіль за 20 тисяч євро

Volkswagen каже, що концепт нової моделі покажуть на початку березня, а повноцінний дебют та вихід серійної моделі на світові ринки запланований на 2027 рік. Разом з хетчбеком ID.2, новинка буде основним представником бренду на ринку доступних електромобіль

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Автовиробник каже, що новий ID.2 надійде у продаж у 2026 році за ціною менш ніж 25 тисяч євро. Сімейство електричних моделей використовуватиме еволюційну версію модульної платформи MEB. Мета компанії полягає у тому, щоб стати провідним світовим виробником масових електричних авто до 2030 року.

Нову модель, назва якої наразі невідома, представили на заводі у Вольфсбурзі. Очільник бренду Томас Шефер під час робочої наради підтвердив, що підприємство стане центром виробництва електромобілів бренду у Європі.

Зліва направо: Даніела Кавалло, Томас Шефер і Уве Шварц (керівник заводу у Вольфсбурзі)

Перемістивши виробництво Golf у Мексику, Volkswagen планує звільнити місце на конвеєрі для його електричного варіанту, що буде побудований на платформі SSP, а також для нового електричного T-Roc.

“Нова повністю електрична модель початкового рівня буде Volkswagen у справжньому розумінні цього терміну. Тому цілком доречно, що наші співробітники на заводі у Вольфсбурзі першими можуть ознайомитися з дизайном майбутньої моделі”, – сказала Даніелла Кавалло, голова генеральної та групової робочої ради Volkswagen AG.

“Доступний, високоякісний і вигідний електричний Volkswagen з Європи для Європи – це Ліга чемпіонів автомобільної інженерії!”, – сказав генеральний директор бренду Volkswagen. Він також окреслив деталі майбутнього плану бренду.

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Він містить три основні етапи. Передбачається, що автовиробник відновить конкурентоспроможність шляхом оптимізації структури витрат і цілеспрямованого розширення існуючого модельного ряду.

До 2027 року дебютують 9 нових моделей, включаючи ID.2 й майбутній електромобіль з ціною 20 тисяч євро. Очікується, що це дозволить Volkswagen стати провідним брендом на ринку електромобілів у всьому світі.