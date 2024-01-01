Volkswagen незабаром презентує новий T-Roc

Як повідомляє Carscoops, Volkswagen готується до дебюту наступного покоління T-Roc, щоб залишатися конкурентоспроможним на ринку компактних кросоверів, що стає дедалі насиченішим. Точна дата дебюту новинки наразі невідома.

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Попри свій вік, нинішній T-Roc все ще приносить прибуток для VW, оскільки в період з січня по листопад 2024 року він був четвертим найбільш продаваним автомобілем у Європі, і є хороші шанси, що він утримає це місце до кінця 2025 року.

Однак Volkswagen не той, хто спочиває на лаврах. Німецький автовиробник йде вперед з наступним поколінням T-Roc, прагнучи досягти ще більших продажів з новою генерацією моделі. В модельному ряду VW T-Roc займає нішу між мініатюрним T-Cross і просторішим Tiguan. Ця формула не зміниться з приходом моделі наступного покоління. Як і раніше кросовер буде прикутий до конкурентів такого ж розміру, як-от Toyota C-HR чи Hyundai Kona.

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Нові шпигунські знімки майже розкривають дизайн майбутньої новинки, окрім вміло замаскованих бамперів. Судячи з пропорцій, VW прямує до еволюції, а не до революції зовнішності. Силует здається знайомим, а зміни видаються радше розміреними, ніж радикальними. Візуалізація Carscoops надає чіткіше уявлення про те, чого очікувати.

T-Roc випускається з 2017 року, і, попри рестайлінг у 2021 році, має багато спільного з Golf Mk7. Очікується, що нове покоління отримає переваги від технічних удосконалень, представлених Golf Mk8.5 на початку цього року, включаючи архітектуру MQB Evo та новітні електрифіковані силові агрегати.

Крім того, також цікаво, чи запропонує Volkswagen плагін-гібридну версію T-Roc разом із м’якими гібридними варіантами. Очікується, що в салоні кросовер багато чого запозичить в оновленого Golf, з більшим, зручнішим сенсорним екраном, що досягає 12,9 дюйма у вищих комплектаціях. Водночас передові системи допомоги водієві (ADAS) майже напевно займуть центральне місце в списку функцій.

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Новий T-Roc, ймовірно, дебютує у середині 2025 року, завершуючи оновлення модельного ряду з двигунами внутрішнього згорання разом із майбутнім оновленим Polo. Раніше німецький автовиробник заявив, що T-Roc буде його останньою новою моделлю з ДВЗ, але незрозуміло, чи це дійсно так, враховуючи зміни в плані електрифікації.