Volkswagen вскоре презентует новый T-Roc

Как сообщает Carscoops, Volkswagen готовится к дебюту следующего поколения T-Roc, чтобы оставаться конкурентоспособным на все более насыщенном рынке компактных кроссоверов. Точная дата дебюта новинки пока неизвестна.

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Несмотря на свой возраст, нынешний T-Roc всё ещё приносит прибыль для VW, поскольку в период с января по ноябрь 2024 года он был четвёртым самым продаваемым автомобилем в Европе, и есть хорошие шансы, что он удержит это место до конца 2025 года.

Однако Volkswagen не тот, кто почивает на лаврах. Немецкий автопроизводитель идет вперед со следующим поколением T-Roc, стремясь достичь еще больших продаж с новой генерацией модели. В модельном ряду VW T-Roc занимает нишу между миниатюрным T-Cross и более просторным Tiguan. Эта формула не изменится с приходом модели следующего поколения. По-прежнему кроссовер будет прикован к конкурентам такого же размера, например Toyota C-HR или Hyundai Kona.

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Новые шпионские снимки почти раскрывают дизайн будущей новинки, кроме умело замаскированных бамперов. Судя по пропорциям, VW направляется к эволюции, а не к революции внешности. Силуэт кажется знакомым, а изменения кажутся скорее размеренными, чем радикальными. Визуализация Carscoops предоставляет более четкое представление о том, чего ожидать.

T-Roc выпускается с 2017 года, и, несмотря на рестайлинг в 2021 году, имеет много общего с Golf Mk7. Ожидается, что новое поколение получит преимущества от технических усовершенствований, представленных Golf Mk8.5 в начале этого года, включая архитектуру MQB Evo и новейшие электрифицированные силовые агрегаты.

Кроме того, также интересно, предложит ли Volkswagen плагин-гибридную версию T-Roc вместе с мягкими гибридными вариантами. Ожидается, что в салоне кроссовер многое позаимствует у обновленного Golf, с большим, более удобным сенсорным экраном, достигающим 12,9 дюйма в высших комплектациях. В то же время передовые системы помощи водителю (ADAS) почти наверняка займут центральное место в списке функций.

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Новый T-Roc, вероятно, дебютирует в середине 2025 года, завершая обновление модельного ряда с двигателями внутреннего сгорания вместе с будущим обновленным Polo. Ранее немецкий автопроизводитель заявил, что T-Roc будет его последней новой моделью с ДВС, но непонятно, действительно ли это так, учитывая изменения в плане электрификации.