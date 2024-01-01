Volkswagen выпустил последний двигатель VR6

Как передает Motor1, последним автомобилем, проданным в США с узкоугольным V6, был Atlas 2023 года, однако в Китае этот мотор до сих пор доступен в моделях Talagon и Audi Q6. Однако теперь он официально мертв.

Читайте также: Volkswagen может воздержаться от закрытия заводов в Германии

Об этом сообщил пресс-секретарь Volkswagen Андреас Г. Шлейт сообщением в Linkedin. Он отметил, что последний VR6 был собран 12 декабря. Это означает, что агрегат прожил почти 34 года. Первой моделью, на которую он устанавливался, был Golf третьего поколения и с тех пор было собрано почти 1,87 миллиона двигателей.

Кроме Golf, он также был доступен на Corrado, Beetle, Passat, Vento/Bora/Jetta, Touareg, Phaeton, Transporter, Eos, CC и Sharan. В 2009 году VW также тайно изготовил прототип Golf шестого поколения, который имел 3,2-литровый VR-6 с турбонаддувом и мощностью 463 лошадиных сил.

Кроме того, его также устанавливали и в другие модели VW Group, а именно Porsche Cayenne, Audi Q7, Audi TT, SEAT Leon, SEAT Alhambra и Skoda Superb. Интересно, что VR6 даже устанавливался в автомобили других компаний. В частности, этими агрегатами оснащались Ford Galaxy, Mercedes Vito и даже фургоны из Winnebago.

Этот двигатель также послужил основой для W12, получившего наибольшую славу благодаря моделям Bentley. Мало кто знает, что у VR6 был меньший брат – VR5, который выпускали с 1997 по 2006 год. Он устанавливался в Golf, Bora, Beetle, Passat и Seat Toledo.

Также интересно: Официальный дилер ремонтирует Volkswagen ID.4 более 7 месяцев

В общем, VR6 был довольно бодрым двигателем, который обеспечивал хорошую мощность переднеприводным автомобилям. Однако, быстрое распространение мощных рядных четырехцилиндровых двигателей с турбонаддувом, низким крутящим моментом и лучшей экономией топлива сделало его устаревшим.