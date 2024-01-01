Официальный дилер ремонтирует Volkswagen ID4 более 7 месяцев

Дилер Volkswagen более 7 месяцев не может отремонтировать электрический кроссовер ID.4. По словам представителей бренда, дело в дефицитном фирменном инструменте. В свою очередь, владелец Volkswagen ID.4 говорит, что автопроизводитель и его местный дилер принципиально не торопятся с ремонтом. В сложившейся ситуации разбирался autogeek.com.ua.

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Джош Коуэн – ярый фанат Volkswagen. Он в США владел тремя Jetta, Tiguan и Atlas. Самым первым автомобилем его жены тоже был Volkswagen. Через несколько месяцев эксплуатации ID.4 в авто возникла ошибка подушки безопасности.

Сначала местный дилер подумал, что проблема в креплении двигателя. Когда замена узла не помогла, владельцу сообщили, что ID.4 нуждается в новой трансмиссии. Сейчас, больше чем через семь месяцев, ID.4 все еще стоит в сервисе, и владелец пользуется подменным Tiguan. По словам дилера, сам Volkswagen все еще не предоставил ему инструментов, необходимых для замены коробки передач.

Интересно, что Volkswagen, кажется, готов снять с себя всю ответственность за гарантийный ремонт, поскольку дилер предложил владельцу 3000 долларов компенсации.