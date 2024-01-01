Офіційний дилер ремонтує Volkswagen ID.4 більше 7 місяців

Дилер Volkswagen понад 7 місяців не може відремонтувати електричний кросовер ID.4. За словами представників бренду, справа у дефіцитному фірмовому інструменті. Своєю чергою, власник Volkswagen ID.4 каже, що автовиробник і його місцевий дилер принципово не квапляться з ремонтом. У ситуації що склалась розбирався autogeek.com.ua.

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Джош Коуен – затятий фанат Volkswagen. Він у США володів трьома Jetta, Tiguan і Atlas. Найпершим автомобілем його дружини теж був Volkswagen. Через кілька місяців експлуатації ID.4 у авто виникла помилка подушки безпеки.

Спочатку місцевий дилер подумав, що проблема в кріпленні двигуна. Коли заміна вузла не допомогла, власника повідомили, що ID.4 потребує нової трансмісії. Зараз, більше ніж через сім місяців, ID.4 все ще стоїть у сервісі, і власник користується підмінним Tiguan. За словами дилера, сам Volkswagen все ще не надав йому інструментів, необхідних для заміни коробки передач.

Цікаво, що Volkswagen, здається, готовий зняти з себе всю відповідальність за гарантійний ремонт, оскільки дилер запропонував власнику 3000 доларів компенсації.