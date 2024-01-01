Volkswagen випустив останній двигун VR6

Як передає Motor1, останнім автомобілем, проданим у США з вузькокутним V6, був Atlas 2023 року, проте в Китаї цей мотор досі доступний в моделях Talagon й Audi Q6. Однак тепер він офіційно мертвий.

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Про це повідомив прессекретар Volkswagen Андреас Г. Шлейт дописом в Linkedin. Він зазначив, що останній VR6 був зібраний 12 грудня. Це означає, що агрегат прожив майже 34 роки. Першою моделлю, на яку він встановлювався, був Golf третього покоління й з того часу було зібрано майже 1,87 мільйона двигунів.

Крім Golf, він також був доступний на Corrado, Beetle, Passat, Vento/Bora/Jetta, Touareg, Phaeton, Transporter, Eos, CC і Sharan. У 2009 році VW також таємно виготовив прототип Golf шостого покоління, який мав 3,2-літровий VR-6 з турбонаддувом і потужністю 463 кінських сил.

Крім того, його також встановлювали й в інші моделі VW Group, а саме Porsche Cayenne, Audi Q7, Audi TT, SEAT Leon, SEAT Alhambra і Skoda Superb. Цікаво, що VR6 навіть встановлювався в автомобілі інших компаній. Зокрема, цими агрегатами оснащувались Ford Galaxy, Mercedes Vito і навіть фургони з Winnebago.

Цей двигун також послужив основою для W12, що здобув найбільшу славу завдяки моделям Bentley. Мало хто знає, що у VR6 був менший брат – VR5, який випускали з 1997 по 2006 рік. Він встановлювався в Golf, Bora, Beetle, Passat і Seat Toledo.

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Загалом, VR6 був досить бадьорим двигуном, який забезпечував хорошу потужність передньопривідним автомобілям. Однак, швидке поширення потужних рядних чотирициліндрових двигунів із турбонаддувом, низьким крутним моментом й кращою економією палива зробило його застарілим.