Cupra тестує брата Volkswagen ID.2

Як повідомляє Carscoops, Cupra стала першою компанією Volkswagen Group, що отримала можливість використовувати нову версію електричної платформи під назвою MEB Short. Вона призначена для компактних електромобілів й дебютує з новим Raval, шпигунські знімки тестового прототипу якого вже потрапили в мережу.

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Raval є серійною версією концепту UrbanRebel. Автовиробник пообіцяв, що модель дебютує у 2025 році – раніше, ніж його брат Volkswagen ID.2. Попри однакову колісну базу у 2,6 метра, модель від Cupra виглядає більш агресивно завдяки фактурній передній частині та стрімким лініям кузова.

Обидва автомобілі будуть виготовлятись на заводі в Памплоні, Іспанія, разом з їх іншим братом – Skoda Epiq. Платформа MEB Short за замовчуванням має передній привід, тоді як актуальна версія MEB підтримує варіанти RWD або AWD.

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Моделі будуть доступні з акумуляторами ємністю 38 кВт-год і 56 кВт-год. Це дозволить VW і Cupra запропонувати низьку початкову ціну до 25 тис. євро для тих, хто шукає доступний електромобіль, або пристойний запас ходу до 450 км для тих, хто має більше грошей.

Концепції обох моделей мали електромотор потужністю 166 кВт (226 к.с.) й здатні розганятися до 100 км/год менш ніж за 7 секунд. Очевидно, що серійні моделі пропонуватимуться в менш потужних версіях, однак, Cupra також працює над варіантом VZ, що відрізнятиметься повним приводом й потужністю у 250 кВт (340 к.с).