Cupra Leon стане електромобілем

Як зазначає Autocar, Cupra Leon наступного покоління буде побудований на універсальній архітектурі SSP, яка ляже в основу ряду майбутніх електромобілів VW Group. Цей перехід також може означати кінець версії Leon під брендом Seat.

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Очікується, що електричний Cupra Leon стане четвертою моделлю в повністю електричній лінійці бренду, після Tavascan, Raval та Born. Наразі про майбутню новинку мало що відомо, проте, застосування платформи SSP означає, що хетчбек використовуватиме спільні батареї та трансмісії з іншими електромобілями VW Group.

За словами генерального директора Seat та Cupra Уейна Гріффітса, поточний варіант Leon найближчим часом не зникне. Він розповів, що автівка залишатиметься на конвеєрі й “в наступному десятилітті”.

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“Cupra Leon і Cupra Formentor базуються на одній платформі. Ми розширимо їх на наступне десятиліття. Якщо ми хочемо перейти до наступного десятиліття, то нам завжди доведеться піклуватися про ці автомобілі та відроджувати їх. Ми можемо очікувати рестайлінг або вдосконалення продуктів на обох, щоб вони працювали стільки, скільки нам потрібно”, — сказав Гріффітс нашим колегам з Autocar.

Але очільник компанії також дав зрозуміти, що дні Leon як автомобіля з двигуном внутрішнього згорання полічені, додавши, що наступне покоління Leon точно буде електричним. Торік було представлено рестайлінговий варіант моделі, аби зробити її більш привабливою серед конкурентів.

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Крім того, поточний Leon доступний у варіантах кузова хетчбек та універсал Sportourer, але враховуючи те, що універсали мають меншу популярність, ніж кросовери, немає гарантії, що електричний Cupra Leon буде пропонуватися в такому варіанті.