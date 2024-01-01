Cupra тестує нову найменшу модель у своїй лінійці

Модель заснована тій же платформі MEB Short й, як прогнозується, матиме єдиний електромотор потужністю 226 кінських сили. Цю ж архітектуру використовуватиме VW ID.2 та новий компактний електромобіль від Skoda.

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Як передає Carscoops, навіть попри камуфляж, який мав тестовий прототип, можна помітити адаптовані форми, подібні до концепту UrbanRebel. Автівка має тонкі трикутні фари, повітрозабірники подібної форми під ними, велику нижню решітку радіатора та майже спортивний схил до капота, а також увігнуту панель під заднім вікном і невелику панель дифузора.

Очікується, що потужність електромотора та відносно невелика вага дозволять Raval досягати першої сотні за 6,9 секунди. Орієнтовний запас ходу становитиме 440 км у варіанті з батареєю ємністю 56 кВт-год. Також відомо, що Cupra пропонуватиме модель початкового рівня з акумулятором на 38 кВт-год. Орієнтовна вартість автівки становити 25 000 євро.

Подейкують, що Cupra також працює над більш гарячою версією Raval, яка, ймовірно, використовуватиме компоненти силової установки майбутнього VW ID.GTI. Концепт ID.GTI оснащений двома двигунами, загальною потужністю 340 к.с. Водночас функція наддуву збільшує її до 435 к.с., хоча малоймовірно, що серійні моделі збережуть такі екстремальні показники.

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Цілком ймовірно, Raval отримає потужність в районі 300 к.с., що потенційно дозволить йому розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 5 секунд. Крім того, ця спортивна версія може оснащуватися вдосконаленою підвіскою та більшими гальмами, забезпечуючи керованість і гальмівну силу, необхідні для її підвищеної продуктивності. Це зробить потужний Raval не просто стильним міським електромобілем, а й законним конкурентом серед класу гарячих хетчбеків.