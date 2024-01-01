Cupra тестирует новую самую маленькую модель в своей линейке

Модель основана той же платформе MEB Short и, как прогнозируется, будет иметь единственный электромотор мощностью 226 лошадиных силы. Эту же архитектуру будет использовать VW ID.2 и новый компактный электромобиль от Skoda.

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Как передает Carscoops, даже несмотря на камуфляж, который имел тестовый прототип, можно заметить адаптированные формы, подобные концепту UrbanRebel. Автомобиль имеет тонкие треугольные фары, воздухозаборники подобной формы под ними, большую нижнюю решетку радиатора и почти спортивный склон к капоту, а также вогнутую панель под задним окном и небольшую панель диффузора.

Ожидается, что мощность электромотора и относительно небольшой вес позволят Raval достигать первой сотни за 6,9 секунды. Ориентировочный запас хода составит 440 км в варианте с батареей емкостью 56 кВт-ч. Также известно, что Cupra будет предлагать модель начального уровня с аккумулятором на 38 кВт-ч. Ориентировочная стоимость автомобиля составлять 25 000 евро.

Поговаривают, что Cupra также работает над более горячей версией Raval, которая, вероятно, будет использовать компоненты силовой установки будущего VW ID.GTI. Концепт ID.GTI оснащен двумя двигателями, общей мощностью 340 л.с. В то же время функция наддува увеличивает ее до 435 л.с., хотя маловероятно, что серийные модели сохранят такие экстремальные показатели.

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Вполне вероятно, Raval получит мощность в районе 300 л.с., что потенциально позволит ему разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 5 секунд. Кроме того, эта спортивная версия может оснащаться усовершенствованной подвеской и более крупными тормозами, обеспечивая управляемость и тормозную силу, необходимые для ее повышенной производительности. Это сделает мощный Raval не просто стильным городским электромобилем, но и законным конкурентом среди класса горячих хэтчбеков.