Cupra Ateca будут производить и продавать до 2026 года

Как передает Drive, устаревшая Ateca, которая является старейшим представителем бренда, будет доступна в Австралии вплоть до 2026 года. Несмотря на то, что последний раз модель обновляли еще в 2021 году, руководители бренда считают, что она сможет конкурировать на рынке еще около двух лет и планируют продавать кроссовер пока не завершится его производство.

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“Terramar является более крупным автомобилем, чем Ateca – это не прямая замена. Так что, Terramar придет и займет место над Ateca и просто эффективно расширит наш ассортимент”, – сказал руководитель отдела продукции и маркетинга Cupra Australia Джефф Шафер.

“Я думаю, что она понравится несколько другим клиентам, поэтому мы считаем, что Ateca и Terramar могут жить рядом в выставочном зале” – добавил он. К слову, Cupra расширила линейку Ateca, добавив новый начальный вариант Ateca V.

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Она оснащена большей частью оборудования, включенного во флагманскую версию VZx, но меняет настройки 2,0-литрового двигателя до 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Известно, что стоимость Ateca V будет начинаться от 49 888 долларов, тогда как флагманский вариант Ateca VZx стоит 63 990 долларов.