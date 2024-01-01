Официально представлена Cupra Terramar: чем он лучше за одноплатформенный VW Tiguan

Кроссовер с агрессивным спортивным стилем будет конкурировать в сегменте компактных внедорожников (C-SUV). Узнать новинку можно благодаря фирменному языку дизайна бренда, который также разделяют Leon и Formentor.

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Наиболее заметными уникальными акцентами являются фары с треугольными ДХО, светодиодные задние фонари со световой полосой на всю ширину кузова и массивный диффузор сзади. В зависимости от комплектации, Terramar ездит на 18-, 19- или 20-дюймовых легкосплавных дисках.

Cupra говорит, что название новой модели отдает дань уважения бывшему автодрому Autòdrom de Sitges-Terramar в Каталонии. Спортивная концепция стиля также присутствует в салоне, главным украшением которого являются стандартные ковшеобразные сиденья.

Модель имеет 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, 12,9-дюймовую информационно-развлекательную систему, аудиосистему Sennheiser с 12 динамиками и проекционный дисплей. Terramar разделяет платформу MQB Evo, которая лежит в основе многих моделей Volkswagen Group.

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Среди них, например, VW Tiguan/Passat и Skoda Kodiaq/Superb. Несмотря на это, Cupra говорит, что новинка имеет уникальные настройки адаптивного контроля шасси DCC для более спортивной управляемости, поэтому существенно отличается от своих сородичей.

Базовая версия оснащается мягким гибридом 1.5 eTSI, который выдает 150 л.с., и работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой DSG, передающей крутящий момент на переднюю ось. Также доступен неэлектрифицированный 2,0-литровый TSI в двух вариантах мощности. Он генерирует 204 или 265 "лошадей" соответственно и работает в сочетании с системой полного привода 4Drive.

Кроме этого, Cupra предлагает две гибридные силовые установки eHybrid мощностью 204 л.с. и 272 л.с. Как и другие модели PHEV от Volkswagen Group, они предлагают запас хода более 100 км на электротяге и поддерживают зарядку постоянным током до 50 кВт.

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Стоимость модели объявят позже. Компания прогнозирует, что поставки запланированы на начало 2025 года. К слову, Cupra также представила специальную версию Cupra Terramar America's Cup с уникальными элементами стиля и ограниченным тиражом в 1337 единиц.