Офіційно представлено Cupra Terramar: чим він краще за одноплатформенний VW Tiguan

Кросовер з агресивним спортивним стилем конкуруватиме у сегменті компактних позашляховиків (C-SUV). Впізнати новинку можна завдяки фірмовій мові дизайну бренду, яку також поділяють Leon і Formentor.

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Найбільш помітними унікальними акцентами є фари з трикутними ДХВ, світлодіодні задні ліхтарі зі світловою смугою на всю ширину кузова та масивний дифузор позаду. Залежно від комплектації, Terramar їздить на 18-, 19- або 20-дюймових легкосплавних дисках.

Cupra каже, що назва нової моделі віддає данину поваги колишньому автодрому Autòdrom de Sitges-Terramar в Каталонії. Спортивна концепція стилю також присутня в салоні, головною окрасою якого є стандартні ківшеподібні сидіння.

Модель має 10,25-дюймову цифрову панель приладів, 12,9-дюймову інформаційно-розважальну систему, аудіосистему Sennheiser із 12 динаміками та проєкційний дисплей. Terramar поділяє платформу MQB Evo, яка лежить в основі багатьох моделей Volkswagen Group.

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Серед них, наприклад, VW Tiguan/Passat і Skoda Kodiaq /Superb. Попри це, Cupra каже, що новинка має унікальні налаштування адаптивного контролю шасі DCC для більш спортивної керованості, тому суттєво відрізняється від своїх родичів.

Базова версія оснащується м’яким гібридом 1.5 eTSI, який видає 150 к.с., й працює в парі з семиступеневою автоматичною коробкою DSG, що передає крутний момент на передню вісь. Також доступний неелектрифікований 2,0-літровий TSI у двох варіантах потужності. Він генерує 204 або 265 «коней» відповідно й працює у поєднанні з системою повного приводу 4Drive.

Окрім цього, Cupra пропонує дві гібридні силові установки eHybrid потужністю 204 к.с. й 272 к.с. Як і інші моделі PHEV від Volkswagen Group, вони пропонують запас ходу понад 100 км на електротязі й підтримують зарядку постійним струмом до 50 кВт.

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Вартість моделі оголосять згодом. Компанія прогнозує, що поставки заплановані на початок 2025 року. До слова, Cupra також представила спеціальну версію Cupra Terramar America's Cup з унікальними елементами стилю та обмеженим тиражем у 1337 одиниць.