Новий Jeep Wrangler зможе розвертатись на місці як танк

Електромобілі дозволяють розробляти абсолютно нові системи, які були немислимі в минулому. Багато виробників розробляють такі рішення, наприклад ті, що дозволяють автомобілю розвертатись на місці, наче танк.

Читайте також: Електричний Jeep Gladiator стане конкурентом Tesla Cybertruck та Rivian

Систему, яку вже бачили, наприклад, на електричному Mercedes G-Class і досліджує компанія Stellantis, яка на початку 2023 року подала заявку на патент у Сполучених Штатах. Ось як це працює.

Патент передбачає використання механічного диференціала, який дозволяє колесам обертатися в протилежних напрямках, щоб створити ефект танка, який розвертається на місці. Але цей процес відбуватиметься завдяки встановленню двигуна на кожне колесо, а не гальмування то однією, то іншою стороною, як це буває на танках.

Довга дорога втомлює. Та на АЗК AMIC ENERGY завжди можна збадьоритись смачною кавою, чаєм чи какао. А для постійних клієнтів передбачений спеціальний подарунок – кожна 7-ма чашка гарячого напою з програмою лояльності MyAmic – безплатна. Щоб скористатися пропозицією, завантажте додаток AmicPay у Google play та App Store Рекламна інформація

Креслення та технічні специфікації, представлені Stellantis, показують, як цю функцію можна активувати, впливаючи на центральний монітор, бічні важелі або елементи керування на кермі. Тоді все відбуватиметься як класичний поворот, поворот керма вправо або вліво та прискорення для збільшення швидкості.

Оскільки це патент, ми не знаємо, чи буде ця інновація дійсно впроваджена в майбутніх моделях групи. Рішення могло б знайти місце на позашляховиках, наприклад, версії електричного Jeep Wrangler. Така платформа передбачає використання 4 електродвигунів, по одному для кожного колеса.

Як згадувалося на початку, електричний Mercedes G-Class (Mercedes G 580) наразі пропонує цю систему, також наявну в YangWang U8, електричному позашляховику з подовжувачем запасу ходу (2.0 бензин) із загальною потужністю 1200 к. с.