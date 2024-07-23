Електричний Jeep Gladiator стане конкурентом Tesla Cybertruck та Rivian

Як передає Electrek, після запуску першого повністю електричного кросовера Wagoneer S, Jeep прагне надалі розширювати лінійку електромобілів. Показники продажів бренду в США у другому кварталі 2024 року впали на 21%, тому компанія очікує, що цей рік стане найважчим за останнє десятиліття.

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Проте, генеральний директор Jeep Антоніо Філоса вважає, що запуск електричного Wagonner S покращить становище автовиробника. Аби не відставати від інших виробників електромобілів, зокрема Rivian та Tesla, Jeep прагне запустити ще декілька нових електричних моделей.

Jeep Wagoneer S

Компанія вже анонсувала випуск електричного позашляховика Recon. Модель дебютує наступною після Wagoneer S й матиме зйомні двері. Окрім цього, інсайдери повідомляють, що Jeep також планує випустити електричні Gladiator, Grand Cherokee та Wrangler.

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Електричний Grand Cherokee дебютує в 2027 році, тоді як дебют Gladiator та Wrangler варто очікувати не раніше 2028 року. Попри те, що компанія ще офіційно не анонсувала майбутні новинки, мережею активно ширяться чутки щодо їх майбутніх характеристик.

Jeep Recon

Очікується, що електричні Wrangler і Gladiator збережуть основні риси дизайну своїх попередників з ДВЗ й будуть засновані на платформі STLA Frame, яку вже використовує Ram 1500 REV 2025 модельного року. Ця архітектура здатна забезпечити запас ходу до 804 км.