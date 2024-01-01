Jeep готує рестайлінговий Grand Cherokee

Шпигуни Carscoops поділились першими зображеннями тестового прототипу оновленого Jeep Grand Cherokee. Повідомляється, що шпигунами помітили одразу два прототипи.Кросовери мали камуфляж лише на передній частині, тоді як решта кузова залишилась абсолютно стандартною.

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Модель має нову пару вертикальних денних ходових вогнів й інакші повітрозабірники. Також інженери перенесли датчики ADAS, а фари, здається, зберегли свою форму, але можуть отримати нову світлодіодну графіку.

В салоні можна побачити, що центральна консоль закрита. Ймовірно, автовиробник приховує майбутні оновлення інформаційно-розважальної системи. Водночас компанія також могла б ще більше покращити активну безпеку Grand Cherokee, який уже має обмежені можливості автономного водіння у певних комплектаціях.

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Подейкують, що оновлений Grand Cherokee відмовиться від V6 і V8, тому до версії 4xe (PHEV) може приєднатися опція ДВЗ з турбонаддувом. Ймовірно це може бути 3,0-літровий рядний шестициліндровий агрегат, що використовує більший Jeep Wagoneer.

Очікується, що компанія планує представити одразу декілька оновлених авто наступного року, можливо, як моделі 2026 модельного року. Йдеться про оновлені Grand Cherokee, Wagoneer і Grand Wagoneer, а також нові покоління Compass і Cherokee.