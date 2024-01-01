Jeep Avenger отримав понад 100 тисяч замовлень

Як повідомляє Carscoops, на тлі успіху моделі компанія готує повнопривідний Avenger 4Xe, замовлення на який відкриють вже в 4 кварталі цього року. Цікаво, що у 2023 році продав 40 тисяч екземплярів Avenger різних комплектацій. Для порівняння, річні продажі більшого Jeep Renegade в США коливаються від 49 287 до 78 842 одиниць залежно від року.

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Компактний кросовер у версії з бензиновим двигуном використовує трициліндровий турбомотор об’ємом 1,2 літра на 100 к.с., тоді як м’який гібрид має той самий агрегат, що працює в парі з електродвигуном на 48 В. Загальна потужність гібрида становить 128 к.с., а повністю електричної версії – 156 кінських сил.

Jeep Avenger 4Xe

Відомо, що новий гібридний Avenger 4Xe матиме потужнішу гібридну трансмісію з двома електромоторами й стане єдиним повнопривідним варіантом в лінійці. Він матиме новий ДВЗ, що видаватиме 134 к.с. та два електромотори потужністю 28 кінських сил.

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Окрім цього, експерти прогнозують, що модель від Jeep довгий час залишатиметься популярнішим за його “братів” Alfa Romeo Junior і Fiat 600. Однак, поки що звання найбільш популярного кросовера від Stellantis в Європі має Peugeot 2008, який досяг піку продажів в 191 424 одиниці у 2021 році.