Jeep Avenger получил более 100 тысяч заказов

Как сообщает Carscoops, на фоне успеха модели компания готовит полноприводный Avenger 4Xe, заказ на который откроют уже в 4 квартале этого года. Интересно, что в 2023 году продал 40 тысяч экземпляров Avenger различных комплектаций. Для сравнения, годовые продажи более крупного Jeep Renegade в США колеблются от 49 287 до 78 842 единиц в зависимости от года.

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Компактный кроссовер в версии с бензиновым двигателем использует трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2 литра на 100 л.с., тогда как мягкий гибрид имеет тот же агрегат, работающий в паре с электродвигателем на 48 В. Общая мощность гибрида составляет 128 л.с., а полностью электрической версии – 156 лошадиных сил.

Jeep Avenger 4Xe

Известно, что новый гибридный Avenger 4Xe будет иметь более мощную гибридную трансмиссию с двумя электромоторами и станет единственным полноприводным вариантом в линейке. Он будет иметь новый ДВС, что будет выдавать 134 л.с. и два электромотора мощностью 28 лошадиных сил.

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Кроме этого, эксперты прогнозируют, что модель от Jeep долгое время будет оставаться популярнее его “братьев” Alfa Romeo Junior и Fiat 600. Однако, пока звание наиболее популярного кроссовера от Stellantis в Европе имеет Peugeot 2008, который достиг пика продаж в 191 424 единицы в 2021 году.