Jeep вскоре презентует три новые модели

Jeep не останавливается после дебюта полностью электрического Wagoneer S и намерен расширять свой модельный ряд. Как передает Motor1, в рамках презентации Stellantis 2024 Investor Day, представители Jeep сообщили, что в настоящее время готовятся по крайней мере три новых внедорожника.

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Первым из них станет новый Jeep Renegade. В прошлом году появились слухи, что 2023 модельный год станет последним для компактного кроссовера, однако, оказалось, что компания уже готовит ему полностью электрического преемника.

Ожидается, что он будет иметь ценник до 25 тысяч долларов и дебютирует до 2027 года. В том же году появится новый Compass. Компания недавно уже представила рестайлинг кроссовера.

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Кроме уже известных моделей, готовится совершенно новая. Jeep отметил, что новинка будет представителем D сегмента, но будет уступать Grand Cherokee в линейке бренда. Она будет занимать ту же нишу, что и Wagoneer S и Recon, который поступит в продажу в следующем году.