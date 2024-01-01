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Jeep готовит электрический кроссовер за 25 000 долларов

Новый доступный электрический кроссовер от Jeep будет построен на одной из платформ Stellantis. Есть предположение, что он будет иметь запас хода около 480 километров.
Электрический кроссовер Jeep за 25 000 долларов появится очень скоро - Auto24

Электрический Jeep за 25 000 долларов

Евгений Гудущан
logo3 июня, 18:20
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Вскоре предложения от бренда Jeep расширится с помощью электромобиля стоимостью 25 000 долларов США, который, по словам генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса, поступит "очень скоро".

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Таварес раскрыл загадочную модель во время 40-й ежегодной конференции Bernstein по стратегическим решениям. Он сказал, что компания использует свой опыт в разработке Citroën e-C3 стоимостью 20 000 евро (21 687 долларов США по сегодняшнему курсу), чтобы помочь запустить доступный электромобиль Jeep в Америке, потому что "мы - глобальная компания, и это абсолютно изменчиво во всем мире техники".

Электрический джип стоимостью 25 000 долларов станет третьим электромобилем бренда для США. Он будет следовать за Wagoneer S, предназначенным для покупателей Grand Cherokee, и Recon, ориентированным на бездорожье, позже в этом году. Его квадратный дизайн не скрывает влияния Wrangler, который включает съемные двери и другие прочные элементы.

Таварес не сообщил подробностей, кроме цены модели и неопределенной даты поступления. В Stellantis есть целый ряд новых платформ, которые могут стать основой для электромобилей, но если он будет брать пример с Citroën, мы подозреваем, что он будет иметь общие части с новым e-C3, чтобы снизить расходы.

Citroën не является мощным, ездит на платформе Smart Car от Stellantis с электродвигателем мощностью 111 лошадиных сил. Он может проехать до 480 км в соответствии с европейским циклом испытаний. Однако непонятно, ляжет ли эта платформа в основу нового Jeep. Recon и Wagoneer S ездят на большой архитектуре STLA от Stellantis.

#Aвтоновинки #Jeep #Новости

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