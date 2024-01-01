Jeep готовит электрический кроссовер за 25 000 долларов

Вскоре предложения от бренда Jeep расширится с помощью электромобиля стоимостью 25 000 долларов США, который, по словам генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса, поступит "очень скоро".

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Таварес раскрыл загадочную модель во время 40-й ежегодной конференции Bernstein по стратегическим решениям. Он сказал, что компания использует свой опыт в разработке Citroën e-C3 стоимостью 20 000 евро (21 687 долларов США по сегодняшнему курсу), чтобы помочь запустить доступный электромобиль Jeep в Америке, потому что "мы - глобальная компания, и это абсолютно изменчиво во всем мире техники".

Электрический джип стоимостью 25 000 долларов станет третьим электромобилем бренда для США. Он будет следовать за Wagoneer S, предназначенным для покупателей Grand Cherokee, и Recon, ориентированным на бездорожье, позже в этом году. Его квадратный дизайн не скрывает влияния Wrangler, который включает съемные двери и другие прочные элементы.

Таварес не сообщил подробностей, кроме цены модели и неопределенной даты поступления. В Stellantis есть целый ряд новых платформ, которые могут стать основой для электромобилей, но если он будет брать пример с Citroën, мы подозреваем, что он будет иметь общие части с новым e-C3, чтобы снизить расходы.

Citroën не является мощным, ездит на платформе Smart Car от Stellantis с электродвигателем мощностью 111 лошадиных сил. Он может проехать до 480 км в соответствии с европейским циклом испытаний. Однако непонятно, ляжет ли эта платформа в основу нового Jeep. Recon и Wagoneer S ездят на большой архитектуре STLA от Stellantis.