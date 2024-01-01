Официально представлен Jeep Wagoneer S

Как сообщает Motor1, презентация новинки состоялась в Нью-Йорке. Кроссовер построен на платформе STLA-Large. Он имеет батарею емкостью на 100,5 кВт-ч, которая, как заявляет компания, должна обеспечить прогнозируемый запас в ходу в 480 км.

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Автопроизводитель не указал максимальную скорость зарядки, однако, Dodge Charger, который использует ту же архитектуру, может принимать заряд до 350 кВт. Вероятно, новинка от Jeep имеет подобный показатель. Известно, что батарея Wagoneer S может зарядиться с 20 до 80% всего за 23 минуты на станциях быстрой зарядки.

Новый Wagonner S несколько меньше Grand Cherokee и имеет длину в 4886 мм, 2123 мм в ширину и высоту в 1645 мм. Пока что новинка представлена лишь в одном варианте мощностью в 600 л.с. и 837 Нм крутящего момента с полным приводом. Динамика автомобиля составляет 3,4 секунды до 100 км/ч, что делает его быстрее 707-сильного Jeep Grand Cherokee Trackhaw.

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Jeep заявил, что модель получила технологию “отсоединения” переднего электромотора во время движения, что должно положительно повлиять на расход энергии. Кроме этого, кроссовер имеет режимы движения "Снег" и "Песок", хотя нет регулируемой пневматической подвески, доступной на Grand Cherokee и Wagoneer.

Компания также сообщила, что новая модель имеет самый низкий коэффициент лобового сопротивления, который составляет 0,29. Этого далось достичь благодаря плавным линиям кузова и использования правильных с точки зрения аэродинамики решений, таких как ручек вровень с кузовом, плавников для дальнейшего усиления воздушного потока, аэродинамических колпаков и днища.

Модель имеет декоративную решетку радиатора из семи планок, которая имеет подсветку. Украшением интерьера является информационно-развлекательная система Uconnect 5, которая использует 2 центральных дисплея, цифровую панель приборов и 10,5-дюймовый экран для пассажира. Версия Launch Edition также получила аудиосистему с 19 динамиками и второй ряд сидений с вентиляцией и подогревом.

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Вероятно, впоследствии компания Jeep расширит линейку электрического Wagoneer S, представив более доступную версию, ведь стоимость текущей версии Launch Edition составляет 71 995 долларов. По слухам, модель могут оборудовать бензиновым двигателем, ведь платформа STLA Large позволяет это сделать.