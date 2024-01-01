Каким мог бы быть Jeep Cherokee 2025: фото, видео

Из-за падения продаж Jeep решил отказаться от модели Cherokee (равно как и от Renegade) и сосредоточиться на других, более успешных продуктах. Теперь в американской палитре легендарной марки – Wrangler, его производная Gladiator, Grand Cherokee, Wagoneer и Grand Wagoneer, а также электрифицированные модели 4xe и будущий полностью электрический Wagoneer S.

Однако фантазия независимых дизайнеров не позволят Cherokee погибнуть, поэтому они разработали собственный дизайн для шестого поколения (KM) Jeep Cherokee 2025 года.

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Авторы канала AutoYa на YouTube представили, как мог бы выглядеть Jeep Cherokee (KM) 2025 года. Они взяли за основу давний комментарий Джима Моррисона, руководителя офиса Jeep в Северной Америке, который якобы сказал, что следующий Cherokee будет "больше и лучше, чем когда-либо". В результате дизайнерский проект выглядит несколько вдохновленным Wagoneer S, а не только недавними Grand Cherokee и Wagoneer.

На фото и видео воображаемый Jeep Cherokee представлен в огромном количестве шикарных цветов. Они также предлагают нам взглянуть на интерьер с еще большим количеством оттенков – даже двухцветных. Среди них желто-голубой, который выглядит довольно интересно.