Яким міг би бути Jeep Cherokee 2025: фото, відео

Через падіння продажів Jeep вирішив відмовитися від моделі Cherokee (так само як і від Renegade) і зосередитися на інших, більш успішних продуктах. Тепер в американській палітрі легендарної марки – Wrangler, його похідна Gladiator, Grand Cherokee, Wagoneer і Grand Wagoneer, а також електрифіковані моделі 4xe і майбутній повністю електричний Wagoneer S.

Однак фантазія незалежних дизайнерів не дозволять Cherokee загинути, тому вони розробили власний дизайн для шостого покоління (KM) Jeep Cherokee 2025 року.

Також цікаво тест-драйв Jeep Grand Cherokee

Автори каналу AutoYa на YouTube уявили, які міг би виглядати Jeep Cherokee (KM) 2025 року. Вони взяли за основу давній коментар Джима Моррісона, керівника офісу Jeep у Північній Америці, який нібито сказав, що наступний Cherokee буде «більшим і кращим, ніж будь-коли». В результаті дизайнерський проект виглядає дещо натхненним Wagoneer S, а не лише нещодавніми Grand Cherokee та Wagoneer.

На фото та відеоуявний Jeep Cherokee представлений у величезній кількості шикарних кольорів. Вони також пропонують нам поглянути на інтер’єр із ще більшою кількістю відтінків – навіть двоколірних. Серед них жовто-блакитний, який виглядає досить цікаво.