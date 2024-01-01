Офіційно представлено Jeep Wagoneer S

Як повідомляє Motor1, презентація новинки відбулась в Нью-Йорку. Кросовер побудовано на платформі STLA-Large. Він має батарею ємністю на 100,5 кВт-год, яка, як заявляє компанія, має забезпечити прогнозований запас в ходу в 480 км.

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Автовиробник не вказав максимальну швидкість заряджання, однак, Dodge Charger, який використовує ту ж архітектуру, може приймати заряд до 350 кВт. Ймовірно, новинка від Jeep має подібний показник. Відомо, що батарея Wagoneer S може зарядитись з 20 до 80% всього за 23 хвилини на станціях швидкої зарядки.

Jeep Wagoneer S

Новий Wagonner S дещо менший за Grand Cherokee й має довжину в 4886 мм, 2123 мм в ширину і висоту в 1645 мм. Поки що новинка представлена лише в одному варіанті потужністю в 600 к.с. й 837 Нм крутного моменту з повним приводом. Динаміка автомобіля становить 3,4 секунди до 100 км/год, що робить його швидшим за 707-сильний Jeep Grand Cherokee Trackhaw.

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Jeep заявив, що модель отримала технологію “від’єднання” переднього електромотору під час руху, що має позитивно вплинути на витрату енергії. Окрім цього, кросовер має режими руху «Сніг» і «Пісок», хоча немає регульованої пневматичної підвіски, доступної на Grand Cherokee і Wagoneer.

Компанія також повідомила, що нова модель має найнижчий коефіцієнт лобового опору, який становить 0,29. Цього далось досягти завдяки плавним лініям кузова й використання правильних з погляду аеродинаміки рішень, таких як ручок врівень з кузовом, плавників для подальшого посилення повітряного потоку, аеродинамічних ковпаків та днища.

Модель має декоративну решітку радіатора з семи планок, яка має підсвітку. Окрасою інтер’єру є інформаційно-розважальна система Uconnect 5, яка використовує 2 центральних дисплеї, цифрову панель приладів та 10,5-дюймовий екран для пасажира. Версія Launch Edition також отримала аудіосистему з 19 динаміками та другий ряд сидінь з вентиляцією та підігрівом.

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Ймовірно, згодом компанія Jeep розширить лінійку електричного Wagoneer S, представивши доступнішу версію, адже вартість поточної версії Launch Edition становить 71 995 доларів. За чутками, модель можуть обладнати бензиновим двигуном, адже платформа STLA Large дозволяє це зробити.