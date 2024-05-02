Автомобіль після оновлення буде доступний в Україні у кількох версіях – стандартний варіант Jeep Wrangler 2D або збільшений Jeep Wrangler 4D Unlimited, універсальна версія Sahara або екстремальний варіант Rubicon.

Нещодавно автомобіль Jeep Wrangler оновився й отримав порцію покращень. Він отримав нову затемнену решітку радіатора з більш окресленими контурами, а також оновлені колісні диски. Антена Trail-Ready Stealth вбудована в рамку лобового скла, а це скло виконане за технологією Gorilla Glass, тобто втричі ударостійке, ніж звичайне.

До речі у Jeep Wrangler буде гібридна, а потім електрична версії

Інтер’єр оновленого автомобіля Jeep Wrangler став більш технологічним. Нова передня панель салону побудована навколо 12,3-дюймового сенсорного дисплея. Він відповідає за керування інформаційно-розважальною системою з операційною системою Android та може оновлюватись по повітрю (ОТА). У версії Jeep Wrangler 4D Unlimited є електричні регулювання положення передніх сидінь у 12 напрямках, включаючи регулювання підтримки попереку в 4 напрямках. Для Jeep Wrangler пропонуються не лише бокові подушки безпеки, але й бокові шторки безпеки для першого-другого ряду сидінь. А екстремальна версія Rubicon отримала новий задній міст з розвантаженими півосями.

Шина Continental UltraContact забезпечує великий пробіг, низьку шумність та відмінні характеристики на мокрих поверхнях. Окрім того, спеціально для наших доріг шина має посилену боковину, тож не розірветься на ямах. Рекламна інформація



Автомобіль Jeep Wrangler оснащений бензиновим двигуном 2.0L TURBO 272 у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач, а також системою повного приводу зі знижувальним рядом. Оновлений позашляховик буде запропонований українським покупцям з двома варіантами типів кузова – стандартний Jeep Wrangler 2D (4,33 м) або подовжений Jeep Wrangler 4D Unlimited (4,88 м). Також у двох комплектаціях: універсальна Sahara або екстремальна Rubicon.

Комплектація Sahara ціною від 3 041 300 грн. передбачає систему повного приводу Select-Trac зі знижувальним рядом 2,72:1, суцільну передню вісь Dana M186 та задній міст Dana M220, захист паливного бака та елементів трансмісії. Також доступний повний перелік систем безпеки та комфорту: адаптивний круїз-контроль, моніторинг «сліпих зон» бокових дзеркал, безключовий доступ та запуск двигуна, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, камера заднього огляду, система U-Connect 5 з сенсорним 12,3-дюймовим дисплеєм, оздоблення сидінь синтетичною шкірою, легкосплавні колісні диски 18х8,5 та всесезонні шини 255/70 R18 тощо.

Комплектація Rubicon ціною від 2 997 700 грн. додає специфічне обладнання для подолання навіть екстремального бездоріжжя: система повного приводу Rock Track зі знижувальним рядом 4,0:1 (повнопривідна версія від 3 152 200 грн.), посилена передня вісь Dana M210 та задній міст Dana M220 з розвантаженими на півосями, електронне блокування диференціалу переднього мосту, електронне блокування диференціалу заднього мосту, камера переднього огляду з напрямними лініями, легкосплавні колісні диски 17х7,5 та всесезонні шини 255/75 R17 тощо.



Також для українців доступна лімітована версія Нового Jeep Wrangler 2023 року виробництва, що пропонується за більш вигідними цінами.

Нагадаємо, що Jeep при йшов в Україну та приніс нову культуру спілкування.