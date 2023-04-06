Оновлення торкнулись салону, технічної частини та комплектацій.

Це чи не головна прем'єра автосалону, що відкрився сьогодні в Нью-Йорку. І хоча Wrangler не з тих автомобілів, яким взагалі потрібні рестайлінги та фейсліфти, зараз необхідність у цьому виявилася як ніколи гострою. Адже з недавніх пір у нього з'явився грізний і сильний конкурент – рамний Ford Bronco. Тому на шостому році конвеєрного життя Wrangler JL зазнав оновлення.

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Головна зовнішня прикмета рестайлінгу – зменшена у висоту решітка радіатора. Тепер сім фамільних ламелей – це не прорізи в цілісній панелі передка, а окрема пластикова вставка чорного кольору. Щоб компенсувати меншу висоту решітки, інженери та дизайнери зробили перемички між наскрізними прорізами: тепер через них теж надходить повітря до радіатора.

З правого крила зникла антена-штир: нова антена вбудована у рамку лобового скла. Змінено дизайн коліс: на вибір є варіанти посадковим діаметром від 17 до 20 дюймів. А серед заводських опцій з'явилася лебідка Warn із тяговим зусиллям 3,6 тонни: вона встановлюється у передньому бампері. Інших зовнішніх змін немає.

Головна обновка в салоні – нова медіасистема Uconnect 5 з широкоформатним дисплеєм діагоналлю 12,3 дюйми. Цей головний пристрій є вже в базовій комплектації, тоді як раніше Wrangler міг мати дисплей на п'ять чи сім дюймів. Щоб розмістити новий екран, довелося переробити передню панель: замість круглих дефлекторів вентиляції по центру тепер розміщені вузькі прямокутні, також змінено обрамлення комбінації приладів (сама вона колишня).

У штатній навігаційній системі з'явився розділ Trails Offroad, де прописані найпопулярніші позашляхові маршрути, включаючи легендарний Rubicon Trail. А платна передплата відкриє доступ до більш ніж 3000 таких маршрутів. Ще важливіша інновація: відтепер усі без винятку “Ренглери” матимуть надувні фіранки безпеки, тоді як колись були лише бічні подушки у передніх сидіннях.

Силових агрегатів модернізація не торкнулася. Jeep Wrangler пропонується у чотирьох різних версіях. Дволітрова турбочетвірка (274 к.с.) та атмосферник V6 3.6 (289 к.с.) поєднуються з «механікою» або восьмиступінчастим «автоматом». Підзаряджаємий гібрид Wrangler 4xe має бензиновий турбомотор 2.0 і електродвигун сумарною потужністю 380 к.с., а у топ-версії Rubicon 392 — атмосферник V8 6.4 на 477 «коней». Ці модифікації бувають лише з автоматичною коробкою передач. Дизель із гами виключений.

Як і раніше, є вибір між трансмісією part-time та повним приводом з муфтою підключення передньої осі. Єдине технічне оновлення зачепило позашляхову версію Rubicon: у неї з'явився посилений задній міст Dana 44 HD Full Float. А для гібридних “Ренглер” тепер доступний Power Box – перетворювач з чотирма побутовими розетками для підключення різних електроприладів.

Нові шини Continental перед серійним виробництвом випробовуються як в лабораторії, так і в реальних умовах – на полігонах у Франції, Німеччині, Чехії та США. Кожну модель нових шин тестують протягом 150 000 кілометрів. Рекламна інформація

Рестайлінгове сімейство включає попередні комплектації Sport, Sport S, Willys, Sahara, High Altitude і Rubicon. Тут лише два нововведення. По-перше, гібрид тепер можна замовити у простому виконанні Sport S (раніше «базою» для нього була комплектація Willys). А по-друге, з'явилася версія Rubicon X, яка відрізняється від звичайного “Рубікона” сталевими бамперами, шинами зовнішнім діаметром 35 дюймів, передньою камерою, оббивкою сидінь шкірою наппа, електроприводом передніх крісел та іншим обладнанням.

В Америці продажі оновлених позашляховиків Jeep Wrangler розпочнуться вже влітку. На експортних ринках машини з'являться згодом.