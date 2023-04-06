Обновления коснулись главным образом салона, технической части и комплектаций.

Это едва ли не главная премьера открывшегося сегодня в Нью-Йорке автосалона. И хотя Wrangler не из тех автомобилей, которым вообще нужны рестайлинги и фэйслифты, сейчас необходимость в этом оказалась как никогда острой. Ведь с недавних пор у него появился грозный и сильный конкурент – рамный Ford Bronco. Поэтому на шестом году конвейерной жизни Wrangler JL все же обновился.

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Главный внешний признак рестайлинга – уменьшенная в высоту решетка радиатора. Теперь семь фамильных ламелей – это не прорези в цельной панели передка, а отдельная пластиковая вставка черного цвета. Чтобы компенсировать меньшую высоту решетки, инженеры и дизайнеры совершили перемычки между сквозными прорезями: теперь через них тоже поступает воздух к радиатору.

С правого крыла исчезла антенна-штырь: новая антенна встроена в рамку лобового стекла. Изменен дизайн колес: на выбор есть варианты посадочного диаметра от 17 до 20 дюймов. Среди заводских опций появилась лебедка Warn с тяговым усилием 3,6 тонны: она устанавливается в переднем бампере. Других внешних изменений нет.

Главная обновка в салоне – новая медиасистема Uconnect 5 с широкоформатным дисплеем диагональю 12,3 дюйма. Это основное устройство уже в базовой комплектации, тогда как ранее Wrangler мог иметь дисплей на пять или семь дюймов. Чтобы разместить новый экран, пришлось переделать переднюю панель: вместо круглых дефлекторов вентиляции по центру теперь расположены узкие прямоугольные, также изменено обрамление комбинации приборов (сама она прежняя).

В штатной навигационной системе появился раздел Trails Offroad, где прописаны самые популярные внедорожные маршруты, включая легендарный Rubicon Trail. А платная подписка откроет доступ к более чем 3000 таким маршрутам. Еще более важна инновация: отныне все без исключения у Ренглеров будут надувные занавески безопасности, тогда как когда-то были только боковые подушки в передних сиденьях.

Силовые агрегаты модернизация не коснулась. Jeep Wrangler предлагается в четырех разных версиях. Двухлитровая турбочетверка (274 л.с.) и атмосферник V6 3.6 (289 л.с.) сочетаются с «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом». Заряжаемый гибрид Wrangler 4xe имеет бензиновый турбомотор 2.0 и электродвигатель суммарной мощностью 380 л.с., а в топ-версии Rubicon 392 — атмосферник V8 6.4 на 477 «лошадей». Эти модификации бывают только с автоматической коробкой передач. Дизель из гаммы выключен.

По-прежнему существует выбор между трансмиссией part-time и полным приводом с муфтой подключения передней оси. Единственное техническое обновление задело внедорожную версию Rubicon: у нее появился усиленный задний мост Dana 44 HD Full Float. А для гибридных Ренглеров теперь доступен Power Box – преобразователь с четырьмя бытовыми розетками для подключения различных электроприборов.

Новые шины Continental перед серийным производством испытываются как в лаборатории, так и в реальных условиях – на полигонах Франции, Германии, Чехии и США. Каждая модель новых шин тестируется в течение 150 000 километров. Рекламна інформація

Рестайлинговое семейство включает в себя предыдущие комплектации Sport, Sport S, Willys, Sahara, High Altitude и Rubicon. Здесь всего два нововведения. Во-первых, гибрид теперь можно заказать в простом исполнении Sport S (ранее по базе для него была комплектация Willys). А во-вторых, появилась версия Rubicon X, отличающаяся от обычного Рубикона стальными бамперами, шинами наружным диаметром 35 дюймов, передней камерой, обивкой сидений кожей наппа, электроприводом передних кресел и другим оборудованием.

В Америке продажи обновленных внедорожников Jeep Wrangler начнутся уже летом. На экспортных рынках машины появятся со временем.