Wrangler стане гібридом у 2025 році. Електрична модель з’явиться у 2028 році. Нові джипи матимуть рамну конструкцію.

Jeep Wrangler наступного покоління надійде у виробництво аж через п’ять років з електричними силовими агрегатами. Він отримає систему подовження запасу ходу REx, що стане однією з найрадикальніших розробок для американського позашляховика з моменту його появи у 1980-х роках.

Опубліковані в рамках останньої угоди між материнською компанією Stellantis і Об’єднаними працівниками автомобільної, аерокосмічної та сільськогосподарської техніки Америки (UAW) документи розкривають майбутнє кількох моделей фірми, виготовлених у США, включаючи Wrangler.

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Поточне покоління Wrangler включає гібридну модель 4xe, але вона недоступна на європейському континенті. Разом зі своїм братом-пікапом Gladiator цей Wrangler отримає оновлені гібридні силові агрегати, що підключаються до мережі, не раніше 2025 року.

Новий Wrangler J70-покоління з’явиться з електричними силовими агрегатами Range Electric Paradigm Breaker. Першою система REx буде використана у 2025 році на Ram 1500 REV, пікапі на базі платформи STLA Frame, який також, як очікується, ляже в основу електричного Wrangler.



Jeep запевняє, що майбутній електричний позашляховик Recon не загрожуватиме Wrangler, який залишиться найкращим позашляховиком бренду навіть в електричному статусі. Фото: Jeep

Архітектура електромобілів частини нового сімейства буде застосована до всіх продуктів Stellantis з наступного року. Платформа “кузов-на-рамі” зосереджуватиметься на можливостях корисного навантаження та буксирування. Наприклад, 1500 REV має вантажопідйомність 1224 кг і тягову здатність 6350 кг – це значно більше, ніж у конкурента Ford F-150 Lightning.

STLA Frame також може вмістити величезні батареї, щоб впоратися з традиційно великими пробігами та великими робочими навантаженнями комерційних автомобілів. 1500 REV буде пропонуватися з двома електричними силовими агрегатами великої дальності з батареями ємністю 168 кВт-год і 229 кВт-год, які забезпечують пробіг 560 і 800 кілометрів між зарядками.

“Король бездоріжжя” Jeep Recon EV 2024 модельного року розпочне свій шлях до визнання з цінника за 60 000 доларів США. Фото: Jeep

Перш ніж представити серійний Wrangler EV, Jeep представить міцний електричний позашляховик під назвою Recon, який обіцяє гарну прохідність, хоча й базується на дорожній платформі STLA Large від Stellantis.