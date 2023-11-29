Wrangler станет гибридом в 2025 году. Электрическая модель появится в 2028 году. Новые джипы будут иметь рамную конструкцию.

Jeep Wrangler следующего поколения поступит в производство только через пять лет с электрическими силовыми агрегатами. Он получит систему удлинения запаса хода REx, что станет одной из самых радикальных разработок для американского внедорожника с момента его появления в 1980-х годах.

Опубликованные в рамках последнего соглашения между материнской компанией Stellantis и Объединенными работниками автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной техники Америки (UAW) документы раскрывают будущее нескольких моделей фирмы, производимых в США, включая Wrangler.

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Текущее поколение Wrangler включает гибридную модель 4xe, но она недоступна на европейском континенте. Вместе со своим братом-пикапом Gladiator этот Wrangler получит обновленные гибридные силовые агрегаты, подключаемые к сети, не ранее 2025 года.

Новый Wrangler J70-поколения появится с электрическими силовыми агрегатами Range Electric Paradigm Breaker. Первой система REx будет использована в 2025 году на Ram 1500 REV, пикапе на базе платформы STLA Frame, который также, как ожидается, ляжет в основу электрического Wrangler.



Jeep уверяет, что будущий электрический внедорожник Recon не будет угрожать Wrangler, который останется лучшим внедорожником бренда даже в электрическом статусе. Фото: Jeep

Архитектура электромобильной части нового семейства будет применена ко всем продуктам Stellantis со следующего года. Платформа "кузов-на-раме" будет сосредотачиваться на возможностях полезной нагрузки и буксировки. Например, 1500 REV имеет грузоподъемность 1224 кг и тяговую способность 6350 кг – это значительно больше, чем у конкурента Ford F-150 Lightning.

STLA Frame также может вместить огромные батареи, чтобы справиться с традиционно большими пробегами и большими рабочими нагрузками коммерческих автомобилей. 1500 REV будет предлагаться с двумя электрическими силовыми агрегатами большой дальности с батареями емкостью 168 кВт-ч и 229 кВт-ч, которые обеспечивают пробег 560 и 800 километров между зарядками.

"Король бездорожья" Jeep Recon EV 2024 модельного года начнет свой путь к признанию с ценника за 60 000 долларов США. Фото: Jeep

Прежде, чем представить серийный Wrangler EV, Jeep изготовит крепкий электрический внедорожник под названием Recon, который обещает хорошую проходимость, хотя и базируется на дорожной платформе STLA Large от Stellantis.