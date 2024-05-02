Автомобиль после обновления будет доступен в Украине в нескольких версиях - стандартный вариант Jeep Wrangler 2D или увеличенный Jeep Wrangler 4D Unlimited, универсальная версия Sahara или экстремальный вариант Rubicon.

Недавно автомобиль Jeep Wrangler обновился и получил порцию улучшений. У него теперь новая затемненная решетка радиатора с более очерченными контурами, а также обновленные колесные диски. Антенна Trail-Ready Stealth встроена в рамку лобового стекла, а это стекло выполнено по технологии Gorilla Glass, то есть втрое более ударопрочное, чем обычное.

Кстати у Jeep Wrangler будет гибридная, а затем электрическая версии

Интерьер обновленного автомобиля Jeep Wrangler стал более технологичным. Новая передняя панель салона построена вокруг 12,3-дюймового сенсорного дисплея. Он отвечает за управление информационно-развлекательной системой с операционной системой Android и может обновляться по воздуху (ОТА).

В версии Jeep Wrangler 4D Unlimited есть электрические регулировки положения передних сидений в 12 направлениях, включая регулировку поддержки поясницы в 4 направлениях. Для Jeep Wrangler предлагаются не только боковые подушки безопасности, но и боковые шторки безопасности для первого-второго ряда сидений. А экстремальная версия Rubicon получила новый задний мост с разгруженными полуосями.

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Автомобиль Jeep Wrangler оснащен бензиновым двигателем 2.0L TURBO 272 в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач, а также системой полного привода с понижающим рядом. Обновленный внедорожник будет предложен украинским покупателям с двумя вариантами типов кузова – стандартный Jeep Wrangler 2D (4,33 м) или удлиненный Jeep Wrangler 4D Unlimited (4,88 м). Также в двух комплектациях: универсальная Sahara или экстремальная Rubicon.

Комплектация Sahara ценой от 3 041 300 грн. предусматривает систему полного привода Select-Trac с понижающим рядом 2,72:1, сплошную переднюю ось Dana M186 и задний мост Dana M220, защиту топливного бака и элементов трансмиссии. Также доступен полный перечень систем безопасности и комфорта: адаптивный круиз-контроль, мониторинг "слепых зон" боковых зеркал, бесключевой доступ и запуск двигателя, климат-контроль, подогрев передних сидений, подогрев руля, камера заднего вида, система U-Connect 5 с сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем, отделка сидений синтетической кожей, легкосплавные колесные диски 18х8,5 и всесезонные шины 255/70 R18 и тому подобное.

Комплектация Rubicon ценой от 2 997 700 грн. добавляет специфическое оборудование для преодоления даже экстремального бездорожья: система полного привода Rock Track с понижающим рядом 4,0:1 (полноприводная версия от 3 152 200 грн.), усиленная передняя ось Dana M210 и задний мост Dana M220 с разгруженными полуосями, электронная блокировка дифференциала переднего моста, электронная блокировка дифференциала заднего моста, камера переднего обзора с направляющими линиями, легкосплавные колесные диски 17х7,5 и всесезонные шины 255/75 R17 и тому подобное.



Также для украинцев доступна лимитированная версия Нового Jeep Wrangler 2023 года производства, что предлагается по более выгодным ценам.

Напомним, что Jeep пришел в Украину и принес новую культуру общения.