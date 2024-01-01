Новий Jeep Avenger 4xe буде братом Alfa Romeo Junior

Наші колеги з Autoevolition поділились шпигунськими зображенням прототипа нового Avenger 4xe, який має дебютувати пізніше цього року. Кросовер використовуватиме 48-вольтову гібридну силову установку з 1,2-літровим трициліндровим двигуном.

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Цікаво, що концепт-кар Avenger був повністю електричний, але компанія вирішила презентувати серійну версію як м’який гібрид через падіння попиту на електромобілі. Тестовий прототип мав рейлінги на даху, які також мала концепція Avenger 4x4.

Дизайнери зберегли фари, бампери та решітку радіатора. Задня частина також виглядає майже ідентичною до концепту. Як і Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, новий Avenger матиме інтегрований електромотор у трансмісію та ще один, розташований на задній осі.

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Кожен з них видає пікову потужність в 28 к.с., вони працюють від батареї на 900 Вт-год. Водночас бензиновий двигун розвиває 134 к.с. й саме таку потужність автовиробник вказує як загальну. Повідомляється, що замовлення на новий кросовер відкриють до кінця року.