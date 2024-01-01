Новый Jeep Avenger 4xe будет братом Alfa Romeo Junior

Наши коллеги из Autoevolition поделились шпионскими изображениями прототипа нового Avenger 4xe, который должен дебютировать позже в этом году. Кроссовер будет использовать 48-вольтовую гибридную силовую установку с 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем.

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Интересно, что концепт-кар Avenger был полностью электрический, но компания решила презентовать серийную версию как мягкий гибрид из-за падения спроса на электромобили. Тестовый прототип имел рейлинги на крыше, которые также имела концепция Avenger 4x4.

Дизайнеры сохранили фары, бамперы и решетку радиатора. Задняя часть также выглядит почти идентичной концепту. Как и Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, новый Avenger будет иметь интегрированный электромотор в трансмиссию и еще один, расположенный на задней оси.

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Каждый из них выдает пиковую мощность в 28 л.с., они работают от батареи на 900 Вт-ч. В то же время бензиновый двигатель развивает 134 л.с. и именно такую мощность автопроизводитель указывает как общую. Сообщается, что заказы на новый кроссовер откроют до конца года.