Пикап, подключаемый к электросети, вероятно, будет использовать ту же силовую установку, что и его брат Wrangler 4xe, который является самым продаваемым PHEV в Америке.

После прекращения выпуска пикапа Gladiator с дизельным двигателем в прошлом году единственной силовой установкой, доступной для пикапа Jeep, был 3,6-литровый V-6, который выдает 285 лошадиных сил и 260 фунт-фут крутящего момента.

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Но начиная со следующего года, Gladiator получит гибридную систему, поскольку компания, принадлежащая Stellantis, расширяет линейку электрифицированных автомобилей. По словам генерального директора Jeep Антонио Филоси, который опубликовал эту новость в своей учетной записи LinkedIn (сообщение встроено ниже), Gladiator 4xe PHEV присоединится к Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe – бестселлеров PHEV в Соединенных Штатах.

Филоса оставил все технические подробности относительно будущего плагина Gladiator и понятно что он будет иметь ту же силовую установку, что и на Wrangler PHEV. Это 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, который работает вместе со стартер-генератором и электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатую коробку передач.

В общем мощность силового агрегата Wrangler 4xe составляет 375 л.с., что намного больше, чем двигатель V-6, который работает на бензине, несмотря на меньший рабочий объем двигателя. В гибридном Wrangler высоковольтная литий-ионная батарея, которая питает электродвигатель, имеет емкость 17 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода на полностью электричестве в 35 км.

Опять же, мы не знаем, будут ли эти характеристики такими же на Gladiator, но они являются отправной точкой. Стоит также отметить, что благодаря тому, что электродвигатель интегрирован в коробку передач, Wrangler и будущий Gladiator PHEV сохраняют свое хорошо известное мастерство в бездорожье, поскольку трансмиссия не изменилась по сравнению с их собратьями с ДВС. Таким образом, сплошные передняя и задняя оси все еще есть с завода.

К будущему плагин-пикапу Jeep, который планируется изготовить на том же заводе в Толедо, штат Огайо, что и Wrangler и ICE Gladiator, добавятся электрические версии Wagoneer и Grand Wagoneer с удлиненным запасом хода в 2025 году, а полностью электрические версии двух внедорожников появятся в 2027 году. Полностью электрический Grand Cherokee также дебютирует в 2027 году, а Wrangler получит полностью электрические версии и версии с удлиненным запасом хода годом позже.