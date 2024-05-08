Пікап, що підключається до електромережі, ймовірно, використовуватиме ту саму силову установку, що й його брат Wrangler 4xe, який є найбільш продаваним PHEV в Америці.

Після припинення випуску пікапа Gladiator з дизельним двигуном минулого року єдиною силовою установкою, доступною для пікапа Jeep, був 3,6-літровий V-6, який видає 285 кінських сил і 260 фунт-фут крутного моменту.

Читайте також: Оголошена гривнева ціна на Jeep Wrangler

Але починаючи з наступного року, Gladiator отримає гібридну систему, оскільки компанія, що належить Stellantis, розширює лінійку електрифікованих автомобілів. За словами генерального директора Jeep Антоніо Філоси, який опублікував цю новину у своєму обліковому записі LinkedIn (допис вбудовано нижче), Gladiator 4xe PHEV приєднається до Wrangler 4xe і Grand Cherokee 4xe – бестселерів PHEV у Сполучених Штатах.

Філоса залишив усі технічні подробиці щодо майбутнього плагіна Gladiator і зрозуміло що він матиме ту саму силову установку, що й на Wrangler PHEV. Це 2,0-літровий чотирицилиндровий двигун, який працює разом із стартер-генератором і електродвигуном, інтегрованим у восьмиступінчасту коробку передач.

Загалом потужність силового агрегату Wrangler 4xe становить 375 к.с., що набагато більше, ніж двигун V-6, який працює на бензині, незважаючи на менший робочий об’єм двигуна. У гібридному Wrangler високовольтна літій-іонна батарея, яка живить електродвигун, має ємність 17 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу на повністю електриці у 35 км.

Знову ж таки, ми не знаємо, чи будуть ці характеристики такими самими на Gladiator, але вони є відправною точкою. Варто також зазначити, що завдяки тому, що електродвигун інтегровано в коробку передач, Wrangler і майбутній Gladiator PHEV зберігають свою добре відому майстерність у бездоріжжі, оскільки трансмісія не змінилася порівняно з їхніми побратимами з ДВС. Таким чином, суцільні передня та задня осі все ще є з заводу.

До майбутнього плагін-пікапу Jeep, який планується виготовити на тому ж заводі в Толедо, штат Огайо, що й Wrangler і ICE Gladiator, додадуться електричні версії Wagoneer і Grand Wagoneer з подовженим запасом ходу в 2025 році, а повністю електричні версії двох позашляховиків з’являться в 2027 році. Повністю електричний Grand Cherokee також дебютує в 2027 році, а Wrangler отримає повністю електричні версії та версії з подовженим запасом ходу роком пізніше.