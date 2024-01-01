Jeep готує електричний кросовер за 25 000 доларів

Незабаром пропозиції від бренду Jeep розшириться за допомогою електромобіля вартістю 25 000 доларів США, який, за словами генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса, надійде «дуже скоро».

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Таварес розкрив загадкову модель під час 40-ї щорічної конференції Bernstein зі стратегічних рішень. Він сказав, що компанія використає свій досвід у розробці Citroën e-C3 вартістю 20 000 євро (21 687 доларів США за сьогоднішнім курсом), щоб допомогти запустити доступний електромобіль Jeep в Америці, тому що «ми — глобальна компанія, і це абсолютно мінливо в усьому світі техніки».

Електричний джип вартістю 25 000 доларів стане третім електромобілем бренду для США. Він буде слідувати за Wagoneer S, призначеним для покупців Grand Cherokee, і Recon, орієнтованим на бездоріжжя, пізніше цього року. Його квадратний дизайн не приховує впливу Wrangler, який включає знімні двері та інші міцні елементи.

Таварес не повідомив подробиць, крім ціни моделі та невизначеної дати надходження. У Stellantis є цілий ряд нових платформ, які можуть стати основою для електромобілів, але якщо він буде брати приклад із Citroën, ми підозрюємо, що він матиме спільні частини з новим e-C3, щоб знизити витрати.

Citroën не є потужним, їздить на платформі Smart Car від Stellantis із електродвигуном потужністю 111 кінських сил. Він може проїхати до 480 км відповідно до європейського циклу випробувань. Однак незрозуміло, чи ляже ця платформа в основу нового Jeep. Recon і Wagoneer S їздять на великій архітектурі STLA від Stellantis.