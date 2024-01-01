Jeep незабаром презентує три нові моделі

Jeep не зупиняється після дебюту повністю електричного Wagoneer S й має намір розширювати свій модельний ряд. Як передає Motor1, в рамках презентації Stellantis 2024 Investor Day, представники Jeep повідомили, що наразі готуються принаймні три нові позашляховики.

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Першим з них стане новий Jeep Renegade. Торік з’явились чутки, що 2023 модельний рік стане останнім для компактного кросовера, однак, виявилось, що компанія вже готує йому повністю електричного наступника.

Очікується, що він матиме цінник до 25 тисяч доларів й дебютує до 2027 року. У тому ж році з’явиться новий Compass. Компанія нещодавно вже презентувала рестайлінг кросовера.

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Окрім вже відомих моделей, готується абсолютно нова. Jeep зазначив, що новинка буде представником D сегменту, але поступатиметься Grand Cherokee в лінійці бренду. Він буде займати ту ж нішу, що й Wagoneer S та Recon, який надійде у продаж в наступному році.