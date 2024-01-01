Финальная версия Jeep Wrangler с V8 оказалась не такой уж и окончательной

Как сообщил Motor1, 6,4-литровый мотор HEMI будет и в дальнейшем предлагаться на моделях 2025 модельного года, ведь пользуется значительным спросом среди покупателей. Этот двигатель выдает 470 л.с. и 637 Нм крутящего момента.

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Такая мощность позволяет Wrangler достигать 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Версия Final Edition 2024 года ограничена 3700 экземплярами, из которых 3300 автомобилей предназначены для рынка США, 300 – для Канады, а остальные – для других мировых рынков. Однако, теперь покупатели “финальной версии” несколько озадачены, ведь компания возвращает Wrangler с V8 в качестве модели 2025 года.

Билл Пеффер, старший вице-президент и глава бренда Jeep в Северной Америке заявил: "Когда в марте появилась новость о том, что Jeep Wrangler 392 с ревом летит на закат, комментарии, репортажи и разговоры показали нам, что сообщество Jeep не совсем готово попрощаться с Wrangler с двигателем V-8. Бренд Jeep прислушался и продолжит выпуск 392 Final Edition в 2025 модельном году".

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Известно, что Jeep откроет заказы уже этой осенью и начнет производство в первом квартале 2025 года. Стоимость внедорожника еще не объявлена. Компания также отметила, что тройная защитная решетка Mopar и набор инструментов из 83 элементов останутся эксклюзивными для 392 Final Edition 2024 года.