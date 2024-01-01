Як повідомив Motor1, 6,4-літровий мотор HEMI буде й надалі пропонуватись на моделях 2025 року модельного року, адже має значний попит серед покупців. Цей двигун видає 470 к.с. й 637 Нм крутного моменту.

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Така потужність дозволяє Wrangler досягати 100 км/год всього за 4,5 секунди. Версія Final Edition 2024 року обмежена 3700 екземплярами, з яких 3300 автомобілів призначені для ринку США, 300 – для Канади, а решта – для інших світових ринків. Однак, тепер покупці “фінальної версії” дещо спантеличені, адже компанія повертає Wrangler з V8 в якості моделі 2025 року.

Білл Пеффер, старший віцепрезидент і голова бренду Jeep у Північній Америці заявив: «Коли в березні з’явилася новина про те, що Jeep Wrangler 392 з ревом летить на захід сонця, коментарі, репортажі та розмови показали нам, що спільнота Jeep не зовсім готова попрощатися з Wrangler з двигуном V-8. Бренд Jeep прислухався і продовжить випуск 392 Final Edition у 2025 модельному році».

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Відомо, що Jeep відкриє замовлення вже цієї осені й почне виробництво в першому кварталі 2025 року. Вартість позашляховика ще не оголошена. Компанія також зазначила, що потрійна захисна решітка Mopar і набір інструментів із 83 елементів залишаться ексклюзивними для 392 Final Edition 2024 року.